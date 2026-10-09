Deniega Estados Unidos el ingreso de caravanas

Ante la caravana de migrantes centroamericanos que avanza hacia la frontera norte de México y otras dos que se organizan para salir de Honduras y El Salvador, Estados Unidos (EE.UU) advirtió que no permitirá su ingreso al territorio.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la Embajada estadounidense en México sostuvo que quien intente ingresar de forma irregular será detenido, deportado y procesado penalmente.

“No desperdicies tu dinero ni arriesgues tu vida”, además, agregó que “la frontera está cerrada a los migrantes ilegales”.

Asimismo, pide que no se dejen llevar por los “coyotes” que les ofrecen ingresar “fácilmente” si van grupos numerosos.

Control

“Unirte a una caravana no aumenta las posibilidades de ingresar. La entrada ilegal sigue sujeta a control migratoria y consecuencias. No arriesgues tu seguridad por rumores”.

Cientos de personas, principalmente centroamericanas, ingresaron a México hace 15 días por el puente internacional Rodolfo Robles y caminan hacia el norte, mientras que se anuncia que en los próximos días saldrá otro grupo de Honduras y en noviembre uno más de El Salvador, buscando llegar a EE.UU.