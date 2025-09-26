Denuncia alcalde intento de extorsión

Tras la difusión de un video, el alcalde de Suchiate Elmer de Jesús Vázquez Gallardo denunció públicamente que pretendieron extorsionarlo, pidiéndole “una cantidad fuerte de dinero a cambio de no publicar un material audiovisual”.

Sin dar más detalles de quien o quienes fueron los responsables de la presunta extorsión, explica que el video en el que aparece en un antro vestido de mujer, es de hace algunos años, cuando representé a su comunidad en un evento.

Aclara que jamás ha ocultado su orientación sexual y no se prestó a las intenciones de extorsión. “Nunca he engañado a nadie, soy el único candidato en su momento registrado ante el IEPC Chiapas como LGBTIQA+”, precisa.

En un comunicado dirigido al pueblo de Suchiate, puntualiza que “aparte de mi vida personal e intima, soy profesional, profesionista y empresario y como tal, a través de la fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre he apoyado y seguiré apoyando sin medida al Pueblo de Suchiate en diversas acciones de beneficio social sin distinción y con inclusión”.

Además asegura que su salario es donado para realizar actividades en beneficio de la población de ese municipio fronterizo, “obras que jamás verán en una cuenta pública, porque de esa forma trato de regresar todo el cariño que me expresan. Mi sexo no me limita, ni me impide ser presidente, pero sobre todo ser amigo de ustedes”.