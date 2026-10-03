Denuncia ambientalista desplazamiento en SCLC

A ocho años y medio de haber sido desplazado de su propiedad en San Cristóbal de Las Casas, el artista y ambientalista Eric Eberman denunció que las condiciones de seguridad que le permitían regresar no han sido garantizadas, y que una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) permanece parcialmente incumplida.

Explicó que su desplazamiento se originó a partir de denuncias relacionadas con el presunto uso ilegal de explosivos y la defensa del hábitat de colibríes y otras especies que habitan en la zona montañosa del municipio.

Señaló que, después de agotar las instancias que considera disponibles a nivel estatal, analiza llevar su caso a organismos internacionales.

Afirmó que la recomendación de la CEDH fue aceptada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, mientras que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública la rechazaron.

Al archivo

Añadió que recientemente recibió una notificación sobre la intención de la CEDH de enviar su expediente al archivo, pese a que, de acuerdo con su interpretación, algunos de los puntos establecidos en la recomendación todavía no han sido cumplidos.

Además del conflicto legal, señaló que ocho años y medio de abandono han deteriorado las condiciones de la vivienda, por lo que actualmente no sería habitable.

Explicó que su propiedad se encuentra en una zona de montaña y para llegar a la denominada “casa del artista” es necesario subir alrededor de 250 escalones, por lo que considera que requerirá recursos y apoyo para rehabilitarla.

Eberman, quien se desempeña como artista, fotógrafo, escultor y maestro de carpintería, relató que su vínculo con esta zona comenzó décadas atrás.

Recordó que conoció las montañas de San Cristóbal en 1989 y que regresó de manera definitiva en 2012, cuando inició un proyecto artístico y de conservación.

De acuerdo con su relato, en ese sitio documentó distintas especies de colibríes como el motmot de cuello azul, las cuales cuentan con protección internacional por el Tratado de Aves Migratorias, además de otras especies de fauna como el dragoncillo de labios rojos y flora.

Su intención, dijo, era desarrollar una obra que combinara el arte con la naturaleza sin afectar el ecosistema y que pudiera convertirse en un atractivo para San Cristóbal.

Sin embargo, el desplazamiento interrumpió ese proyecto; actualmente su prioridad es recuperar su vivienda y contar con condiciones para regresar.

Consecuencias

También señaló que las consecuencias del desplazamiento han alcanzado su economía y salud. En los últimos años ha presentado problemas de presión arterial y afectaciones en la columna, situación que relaciona con la pérdida de las actividades físicas que realizaba cotidianamente al vivir en la montaña.