Denuncia EZLN que intentan impedir su viaje a México

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmó que los gobiernos federal, estatal y de distintos municipios han emprendido diversas “provocaciones” para impedir que una delegación de mil 530 de sus integrantes viaje a la Ciudad de México para reunirse en diciembre con madres buscadoras.

“Están jugando con fuego. El abrazo a las buscadoras es una iniciativa civil y pacífica. No busca confrontar a nadie”, sostuvo el EZLN al tiempo de subrayar que “vamos a ir. Quiéranlo o no, vamos a ir”.

Postura

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés y por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (A.C.G.A.Z.) y Gobiernos en Común de los 12 Caracoles Zapatistas, recordaron que “en julio de este año, anunciamos nuestra intención de viajar a la Ciudad de México para encontrarnos con grupos, colectivas, y familias sin grupo, de familiares buscadoras. No para asambleas, no para crear nuevas redes o coordinadoras, sino para escuchar, grupo por grupo, familia por familia, sus historias y las historias de sus ausentes. Y también, si lo aceptan, darles un abrazo que mandan las comunidades zapatistas”.

Dijo que “nombramos a la Ciudad de México como sede central para evitarles, a los familiares con ausencias, el desgaste y gasto que hubiera significado venir hasta territorio zapatista”, pero “desde entonces, el gobierno federal, el estatal de Chiapas y distintos gobiernos municipales han realizado una serie de acciones que no solo violan los derechos humanos (no sólo de zapatistas, también de partidistas y sin partido), también contradicen el discurso de paz, felicidad y bienestar que predican arriba”.

Piden atender casos

Subrayó que “la forma más sencilla de evitar que vayamos a la Ciudad de México es satisfacer la demanda de verdad y justicia de quienes han perdido a sus cercanos por causas no naturales. Así esas familias buscadoras nos dirán: ya no vengan, estamos satisfechas”.

Agregó: “Traigan a miles y a decenas de miles de ejércitos. Expliquen a la tropa y a la sociedad que van a tratar de detener una movilización que pretende dar un abrazo y escuchar el dolor ajeno. Eso que vamos a hacer se llama ‘empatía’, algo de lo que por lo visto carecen”.

Señaló que “cualquier provocación va a ser respondida con fuerza y movilización. Tienen que decidir sí aceptan ese hecho y se conforman con que cumpliremos nuestra palabra. O pueden seguir con sus torpezas (en las que está todo el gabinete federal, estatal y las presidencias municipales) y darle otro carácter a nuestra iniciativa. No vamos a hacer bulla, pero podemos hacerlo”.

Denuncia

En cuanto a las “provocaciones”, el EZLN detalló que “en el ejido La Culebra, municipio oficial de Ocosingo (gobernado por el Partido Verde Ecologista de México), siguen hostigando, amenazando y encarcelando a familias bases de apoyo. Quienes provocan ahí son miembros del Cártel de Mario Delgado, secretario de Educación Pública federal. El sicario principal es Eusebio Cruz Ruiz, que se presenta como maestro y que dice recibir órdenes directas de Mario Delgado”.

Señaló que “ahora han dado un paso más al prohibir a todos que acudan a la tienda cooperativa de los compas. Y, también, que cualquier poblador de ese ejido o de comunidades cercanas, que se atienda en la clínica del común (atiende a zapatistas, a partidistas y a sin partido), será encarcelado y multado. Quien no obedezca, es tomado preso”.