Denuncia mujer con discapacidad al Cejum

La ciudadana Xuanice Olivera denunció deficiencias en la atención que recibió por trabajadores en el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de San Cristóbal de Las Casas.

La mujer compartió en entrevista que enfrentó barreras físicas y falta de sensibilidad al acudir a presentar una denuncia por violencia familiar.

Mencionó que vive con una discapacidad motriz y ser una persona autista, por lo que acudió recientemente al Cejum en silla de ruedas y encontró instalaciones que no cuentan con accesos adecuados al edificio.

Aseguró que la rampa de acceso termina en un escalón con grandes dimensiones y que existen otros escalones para llegar al área de recepción, lo que dificultó su ingreso a las oficinas.

También reportó que el personal del centro le habría negado el acceso a una persona que la acompañaba, situación que complicó aún más el proceso para presentar su denuncia.

“Quienes trabajan en una institución especializada en atender a mujeres víctimas de violencia deberían contar con capacitación para atender de manera oportuna a personas con discapacidad, autismo y otras neurodivergencias”, dijo.

Por lo anterior, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en San Cristóbal, y una visitadora acudió a su domicilio; sin embargo, hasta ahora no ha recibido el acompañamiento especializado que necesita para conocer los pasos que debe seguir para solicitar formalmente la adecuación de las instalaciones y la actualización de los protocolos de atención.