Denuncia poetisa zoque amenazas de muerte

La poetisa ha participado en diferentes movimientos de resistencia a la explotación minera. Cortesía

La poetisa y activista zoque, Mikeas Sánchez, denunció que fue amenazada de muerte por un sujeto, por lo que interpuso una denuncia y pidió la intervención de las autoridades.

Explicó que el jueves a las 8:30 de la mañana aproximadamente, “se presentó a mi local de fotografía un sujeto en estado de ebriedad y con rasgos de estar drogado para amenazarme de muerte, usando la frase ‘te voy a quebrar, cabrona, eres cabrona, no me tienes miedo, cabrona”.

Agregó que el sujeto le insistió en que “te voy a quebrar, así como al padrecito”, refiriéndose a Marcelo Pérez Pérez, asesinado a balazos en San Cristóbal el pasado 20 de octubre, con quien ella mantenía una relación de cercanía.

“Me dijo que no me creyera tanto; hablaba en zoque también y repitió que me miraba fuerte, pero que él también es fuerte y que no me tiene miedo; que miraba a donde iba y que ve que salgo, que ni creyera que yéndome de aquí (Chapultenango, donde radica) ya estoy libre, que me mira a donde quiera que vaya”, manifestó.

Sánchez ha participado en diferentes movimientos de resistencia a la explotación minera en la zona norte del estado, donde radica y se ha pronunciado junto con grupos de mujeres en contra de la violencia que impera en varias regiones de la entidad.

Comentó que el sujeto que la amenazó vive también en Chapultenango y que cuando después de un buen rato de estarla amenazando se retiró y le dijo: “Voy a regresar, aunque tú piensas que no tienes miedo”.

La poetisa informó que “ante la ola de violencia que estamos viviendo en Chiapas no quiero dejar pasar este incidente, pues jamás había entablado conversación con este hombre; en cambio, él parecía saber mucho de mí; por ejemplo, que regularmente viajo o que fui cercana al padre Marcelo Pérez”.