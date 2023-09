Denuncia PRI irregularidad de Pablo Salazar

(Publicado el domingo 20 de agosto del año 2000)

En la recta final de la justa electoral para gobernador de Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó graves acusaciones contra el candidato de la "Alianza por Chiapas" y su coordinador de campaña, al revelar una conversación telefónica en donde ambos dialogaron sobre el llenado anticipado de actas circunstanciadas, que solo compete al Consejo Estatal Electoral el día de la jornada, a través de los secretarios de casillas.

A menos de 24 horas de iniciar una de las elecciones más observadas de la historia de Chiapas, Blanca Ruth Esponda, secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sostuvo que nadie tiene derecho a manchar la legalidad de este proceso en alusión directa a la plática de Pablo Salazar Mendiguchía y César Chávez.

Fue más allá sobre la conversación que captó un radioaficionado y señaló: "Es un testimonio de cómo nuestros adversarios están incurriendo en prácticas ilícitas, que plenamente pretenden manchar la elección, cuando nuestra convocatoria y la del candidato, Sami David, ha sido hacia la civilidad, la urbanidad y el respeto al derecho electoral que nos rige en esta contienda".

Y arremetió contra el bloque de partidos opositores: "No permitamos la simulación, la mentira y la intimidación, cada vez más agresiva de la suma de siglas que amenaza con cancelar nuestro ejercicio ciudadano".

Consideró que esta es otra de las irregularidades en las que está incurriendo el candidato opositor, pues aunque el Consejo Estatal Electoral (CEE) no la atendió, en su oportunidad denunciaron que estuvieron reproduciendo boletas electorales marcadas a favor de la "Alianza por Chiapas".

Se le inquirió si esto ya significaba ir a una elección desacreditada y respondió que "con todas las irregularidades estamos por hacer un llamado a la civilidad política, al respeto a las normas electorales que nos hemos dado los chiapanecos por los miembros de todas las fuerzas políticas".

Justificó que determinaron dar a conocer a los medios esta conversación antes que al CEE, porque ya han interpuesto denuncias ante este órgano, pero "no existe receptividad a nuestros planteamientos".

Se le pidió que diera una explicación sobre lo que son las actas circunstanciadas, a las que se refirió y expuso que se trata de un documento oficial que viene en la paquetería electoral, donde solamente el secretario de la casilla debe asentar los incidentes que ocurren en la elección. No se puede hacer antes, se debe realizar ahí y debe aparecer el formato en el momento en que se abre el paquete electoral, por eso el hecho de que se estén llenando actas circunstanciadas anticipadamente es un acto ilícito.

La secretaria general adjunta del CEN del PRI evitó dar detalles de cuándo se captó la conversación, y de lo que sí dijo estar segura es que se refiere a acontecimientos relacionados con esta elección.

Incluso, reveló que tienen otra grabación que omitió dar a conocer a los medios bajo el argumento de que "no es pertinente para efectos de la denuncia específica que estoy haciendo".

—¿No se trata de espionaje telefónico? —

De ninguna manera, cualquier aficionado capta cualquier señal que hay en el ambiente, eso usted lo sabe muy bien...

Se le hizo ver sobre los graves riesgos legales para el PRI, en caso de que se tratara de una cinta distorsionada y contestó: "Estamos completamente seguros, el partido no asume un acto de irresponsabilidad...".

—¿Hay posibilidad de identificar al radioaficionado?

Me parece que mantener con discreción esta información es una prerrogativa de quien nos la dio. La conversación.

Los priistas solo presentaron parte de la conversación entre César Chávez y Pablo Salazar Mendiguchía, y que según dieron a conocer captó un radio aficionado, aquí se transcribe:

—César Chávez: Oye, la otra cosa es que tengo por esos encargos de los que me distes, voy a tener que viajar, horas nada más, pero me voy hoy en el último vuelo y me vengo en el vuelo de mañana.

—Salazar: Ajá.

—Chávez: Y, pero ahí te platico y aparte "el Negro", tiene mucho interés de platicar contigo mano.

—Salazar: ¿Conmigo? Ajá. Ya tú sabes, lo que tienes que decir "al Negro". ¿No?

—Chávez: Sí, sí, le di tomas y la parte que platicamos allá muy fuerte...

—Salazar: ¿Cómo vamos ahora?

—Chávez: 16 por ciento maestro, de diferencia.

—Salazar: ¿Cuánto?

—Chávez: 16.

—Salazar: ¡No, hombre! Estamos bien, estamos bien. Oye, las actas circunstanciadas, ¿que pasó?

—Chávez: ¡Mande!

—Salazar: Las actas circunstanciadas.

—Chávez: Ya se están llevando y están llegando bien, no te preocupes, eso está, va muy bien.

—Salazar: Pero ¿se levantaron?

—Chávez: Sí, sí, están mandando las actas circunstanciadas... este, todo, todo mundo el día de hoy, pero en la noche vamos a tener un corte sobre eso.

—Salazar: Oye, no sabes cómo va el PRI.

—Chávez: No sé todavía, ahorita voy hablar con Juárez para ver qué informe tiene.

—Salazar: ¡Ah, bueno! Ándale pues mi coordinador, te hablo.

—Chávez: Yo te hablo Salazar. ¡Ándale!

—Chávez: Adiós.

—Salazar: Adiós.

Acta circunstanciada

Acta circunstanciada es una relación de hechos que se redacta en varias partes del proceso electoral: cuando se da el registro, a la entrega de la paquetería a las casillas, cuando se cuentan las actas y se hacen los paquetes.

Las actas circunstanciadas que se levantarán en breve son las que se realizarán el 23 en los consejos distritales y el 27 en el Consejo Estatal Electoral, dijo por su parte la consejera Reyna Chávez. Sin embargo, la consejera mencionó que estos documentos son responsabilidad de los funcionarios electorales.

Al preguntarle para qué querría Pablo Salazar actas circunstanciadas, dijo ignorarlo.