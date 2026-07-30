Denuncia veto en cabildo de SCLC

La activista Gloria González denunció el veto que ella y diez personas más sufren en las participaciones ciudadanas del cabildo de San Cristóbal. Además, señaló la omisión de la presidenta municipal, Fabiola Ricci, al no cumplir con lo acordado de que dichas sesiones se deben realizar los miércoles a las 11 de la mañana.

González también mencionó cómo el ayuntamiento es omiso en publicar la convocatoria de cabildo, sesiones que en ocasiones se suspenden sin previo aviso a la ciudadanía.

Al respecto, recordó cómo algunas sesiones son recorridas a la tarde los miércoles, en donde, personas como ella, interesadas en asistir, no lo logran por el cambio abrupto de horario.

Ante las reiteradas cancelaciones de las sesiones, Gloria González indicó que la propia ley contempla que si un presidente municipal se niega a convocar al cabildo en más de tres ocasiones, bastará con que cuatro de los otros miembros del ayuntamiento emitan convocatoria para sesionar.

“Con esto quiero decir que no solamente no respetan, sino que hablando específicamente de Fabiola Ricci está violando la ley”, agregó la activista responsable del proyecto Cabildeando San Cristóbal.

La activista mencionó que tiene conocimiento de diez personas más que desde hace un año han solicitado participar en sesión de cabildo, sin que hasta el momento sean llamados.

“Si no volvemos a reflexionar sobre este espacio, estamos perdiendo la oportunidad de que se oficialice lo que llevamos a cabo en una oficina con la presidenta o en una reunión en nuestras colonias. Las actas de cabildo son muy importantes para volver a reclamar o pasar a otras instancias” concluyó.