Denuncian a directora de la Universidad del Bienestar

La directora de la Universidad del Bienestar en el municipio de Arriaga, Ana María de la Cruz Lorenzo, fue denunciada por abusos, maltratos, amenazas y discriminación dentro del plantel educativo.

Padres de familia y alumnos se quejaron de manera anónima que sufren acoso escolar y amenazas constantes de ser castigados, tanto física como académicamente con faltas inexistentes, calificaciones y discriminación a estudiantes de bajos recursos económicos.

Otra parte de los estudiantes que tienen una edad superior al grueso de la comunidad educativa son menospreciados y humillados ante sus compañeros, diciéndoles que son una basura para la sociedad: “te voy a dar tu cocotazo”, es su frase de todos los días.

Refieren que la también doctora tiene la osadía de hacer exámenes imposibles con contenido de alta especialidad a estudiantes que apenas van iniciando su carrera o de hacer preguntas de temas que ni ella misma conoce.

Detallan que muchos alumnos han desertado bajo amenazas múltiples o por faltas inventadas, incapacidades oficiales no aceptadas y porque ellos mismos refieren que “no aguantan más humillaciones, entre otras irregularidades”.

Finalmente, comparten que el actuar de la coordinadora violenta los derechos humanos de los estudiantes que con la esperanza de obtener una carrera en medicina comunitaria son acosados de forma psicológica.