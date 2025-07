Denuncian a doctora por trato y cobro inhumano

Una madre de familia de la colonia Francisco I. Madero del municipio de Tecpatán, denunció públicamente a una doctora de nombre Angélica que labora en un centro de salud y quien cobró cuatro mil pesos por atender el parto.

De acuerdo a la madre de familia, la doctora “no quería atender mi parto y me dijo que si me atendía le tenía que pagar la cantidad de tres mil 500 pesos, ya cuando me alivié me dio una lista de lo que ocupó quedando un adeudo de cuatro mil pesos”, expresó.

Mujer humilde

En su mensaje aseguró: “soy de familia humilde y de escasos recursos por lo que solo di mil 500 pesos y me dijo que hasta que le pagara los cuatro mil me daría el certificado de nacimiento de mi bebé”.

La madre detalló que su bebé nació el viernes 4 de julio a las cuatro de la mañana.

Sin embargo, la doctora nunca le dio el alta correspondiente; estaba alistando sus cosas porque necesitaba viajar: “entonces me salí de la clínica a las nueve de la mañana sin revisión de parte de ella y sin ningún papel de la atención de mi parto por parte del centro de salud”.

Llegando a su domicilio, narró que el bebé empezó a ponerse mal: “empezó a vomitar demasiado, la panza se le inflamó y se puso como verde, los pies estaban morados y tuve que salir directo a un hospital de Tuxtla, aquí me recibieron de inmediato y me atendieron a mi bebé de la mejor manera, los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero mi bebé falleció”.

Lamentablemente ahora piden el certificado de nacimiento para sacar al bebé del hospital pero la doctora que la atendió no lo quiere dar.

“Me está amenazando diciéndome que no debí haber dicho nada y que no me dará el papel hasta que le pague los 4 mil pesos”, señaló.

En este escenario hizo un llamado a las autoridades competentes y al gobernador del estado “para que me apoyen con mi caso para que nunca vuelva a pasar lo que a mí me sucedió.