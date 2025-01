Denuncian a líder cañero por violencia doméstica

Ana Luisa Rincón Padilla realizó una denuncia en contra de su expareja por violencia familiar, pensión alimenticia y despojo de su vivienda en el municipio de Villa Las Rosas.

Señaló directamente a Augusto Cantoral Gordillo—quien dijo—, por diez años ha ejercido diferentes tipos de violencia por la posición que tiene.

Juicio

Detalla que en el juicio 993/2015, que es sustentado por una pensión de alimentos, tuvo que salir de su casa por los golpes; al escapar, fue apoyada por un grupo de mujeres feministas, expresó.

Relata que tras salir de su casa con diferentes problemas de salud, se fue a refugiar en la casa de una comadre, al paso de los días fue orientada para interponer una denuncia en el Juzgado Segundo de Comitán.

Fue así como empezó lo que sería otro calvario, ya que no tiene una familia que la respaldara en todo este proceso, pues ella es originaria del estado de Veracruz.

“Al escapar me quitaron mi casa, mi familia, a mis hijos de 9 y 18 años de edad, y que su padre abusando de su poder no me dejaba verlos. Al paso del tiempo logré hacer un pacto que consiste en cinco hectáreas de caña que me corresponden, la casa porque está a mi nombre en el Registro Público de la Propiedad”, relató.

Después del pacto, logró la convivencia con su menor hijo varios días a la semana, “pero el muy cínico me demandó por una pensión alimenticia y este caso se ha expendio por diez años sin resolver el problema”.

Lamentó que después de haber conseguido una mísera pensión de dos mil 500 pesos, esta le fue quitada en el juicio de divorcio.

“En un amparo federal, logré una pensión de nueve mil 500 pesos, pero en el estado las autoridades jamas hicieron valer este tema, y Augusto Cantoral Gordillo me debe más de un millón de pensión, me debe mi casa, me ha robado todo”, expresó.

Lamentó que por la capacidad económica ha logrado comprar a las autoridades, y aunque parezca increíble, Cantoral Gordillo demandó a su hijo para quitar la pensión que le corresponde.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General del Estado a revisar este caso para que no prevalezca la impunidad.