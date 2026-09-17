Denuncian a “motoneto” por amenazas y daños

Un motociclista fue denunciado presuntamente por amenazar a una familia que viajaba en un vehículo particular y causar daños al coche al romperle el espejo lateral izquierdo.

Los hechos ocurrieron en horas recientes en la zona de La Garita, en San Cristóbal de Las Casas.

La denuncia fue difundida en redes sociales, durante el incidente, el sujeto llevaba el rostro cubierto y habría realizado llamadas telefónicas en las que supuestamente pedía a otras personas que más adelante detuvieran el vehículo en el que viajaba la familia.

Declaraciones

El denunciante señaló que el motociclista habría mantenido una actitud agresiva y presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Los afectados difundieron una imagen del motociclista y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificarlo y obtener información que permita su localización.