Denuncian a particulares que simulan servicio de taxi

Vehículos pintados con los colores oficiales de taxis foráneos pero con placas particulares, están cubriendo la ruta Tapachula-Playa Linda y viceversa, ocasionando una competencia para taxistas de Puerto Chiapas que cumplen con las normas establecidas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Chiapas, por lo que hacen un llamado a las autoridades a aplicar la ley en la materia.

La denuncia de taxistas de Puerto Madero que tienen sus bases en esa comunidad y en Tapachula, señalan que están facultados para cubrir el trayecto Tapachula-Playa Linda, sin embargo, refieren que tres unidades tienen la terminal en un domicilio particular de Playa Linda, incumpliendo con los requisitos porque no cuentan con el concesionamiento y por lo tanto, el servicio que ofrecen es ilegal.

Incumplimiento

Expresaron que han sido respetuosos de las leyes vigentes, que cumplen con los requisitos y pagos de impuestos correspondientes pero que no entienden por qué se permite que estas unidades estén trabajando de manera impune, lo que implica un conflicto entre el gremio que se organiza para tomar medidas preventivas.

Los denunciantes señalan que en sus investigaciones, han encontrado que las placas de circulación y los vehículos, están a nombre de Sandra Luz Rubio Hernández, como persona física y que por lo tanto, estaría imposibilitado a prestar el servicio de transporte público.

Desorganización

El transporte de Puerto Madero ha enfrentado desde hace muchos años una crisis de desorganización, en la que líderes han acrecentado todo tipo de transporte irregular, principalmente moto taxis y tuc tuc, a través de promesas de concesiones y permisos.