Denuncian a SMyT de saturar rutas en Tapachula

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado habría otorgado al menos 29 nuevos permisos de combis para las rutas 53 y 54 de Tapachula, de manera irregular. Ante ello, los transportistas advirtieron que no permitirán el ingreso de esas unidades y que presentarán sus denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) para que se investigue a los funcionarios que otorgaron los permisos.

Gremio

El secretario general de la CROC Regional y representante de 16 cooperativas del transporte, Joaquín Morales Díaz, denunció que se están invadiendo las rutas como ya se hizo con otras, aunque ahí “los responsables fueron los propios dueños de las concesiones que sacaron más a nombres de sus familiares y ahora se quejan de la saturación”.

Responsabilizó en forma directa al jefe del Departamento de Control y Registro de la SMyT, Moisés Juárez Ruiz, de expedir las órdenes de emplacamiento y tarjetones para las 29 nuevas concesiones de las rutas 53 y 54, que son del libramiento Sur de oriente-poniente.

Dijo que a quienes prestan el servicio en base a un amparo y que ya han pagado los respectivos impuestos, no les han otorgado la orden pero “a los nuevos concesionarios se los autorizaron en menos de 72 horas de haber conformado sus cooperativas”.

Solicitan la intervención de autoridades

Por ese motivo, indicó que han solicitado la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la titular de la dependencia, Albania González Polito, para que den una solución a la problemática.

Advirtió que no permitirán la entrada en operaciones de las nuevas unidades y por el contrario, buscan que sean retiradas al considerar que se otorgaron en forma ilegal, por lo que debe realizarse una investigación por parte de la SAyBG.