Denuncian abandono del Panteón Municipal

En pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, en la 4ª. Sur Oriente, el Panteón Municipal, un espacio destinado al descanso eterno vive una realidad alarmante: tumbas abiertas, lápidas removidas y visibles signos de abandono. Ciudadanos denuncian la falta de respuestas de parte de la administración actual, mientras alertan sobre el posible tráfico ilegal de restos humanos.

Afectados

Dentro del espacio, tumbas permanecen abiertas desde hace días, a pesar de las denuncias, las autoridades encargadas del panteón no han ofrecido explicación alguna a familiares y visitantes.

El silencio institucional ha alimentado rumores e inquietudes; algunos ciudadanos temen que las tumbas hayan sido violadas con fines ilegales, como el tráfico de restos humanos.

“He escuchado de casos donde las personas han encontrado las tumbas abiertas, yo vengo a visitar a un familiar y afortunadamente no ha pasado, pero el temor aumenta cada vez más”, dijo Patricia Hernández, ciudadana y visitante del panteón.

Falta de vigilancia

Además subrayó la falta de vigilancia por las noches y el uso indebido del espacio. “Se supone que debería existir una persona encargada de vigilar, pero al parecer no la hay. Me ha tocado ver envases de refresco y basura arriba de las tumbas o entre ellas, es un espacio de descanso y pues es indignante que si pagamos por un espacio aquí, no se respete como debe”, añadió.

Por otro lado, Martín Pérez Pérez, también ciudadano y visitante del panteón, expresó su preocupación ante el abandono:

“Nosotros como familiares tenemos la obligación de asear la tumba de nuestro familiar, traer flores o las cosas que queramos para adornar, pero es obligación del Ayuntamiento asegurarse de que estos espacios estén en condiciones, siguen siendo personas y merecen respeto aunque ya no estén en vida”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a las dependencias correspondientes para la mejora del espacio, así como explicaciones ante las recientes denuncias.

“La verdad es indignante. Si ya no respetan ni a los muertos, ¿qué nos espera a los vivos?… Necesitamos que las autoridades vean y hagan algo con este problema”, concluyó.