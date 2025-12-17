Denuncian abandono en Centro de Verificación

El centro de verificación migratoria y aduanal “Cerro Gordo” ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán en el que pasajeros de autobuses son obligados a bajarse de las unidades y someterse a revisiones, se encuentra en un estado deplorable como consecuencia del abandono y la falta de mantenimiento, por lo que sus instalaciones prácticamente se caen a pedazos.

En entrevista Nicolás Castañeda Javier, integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expuso que las instalaciones representan un peligro para las personas que pasan por trámites migratorios y aduanales en ese lugar ubicado cerca de Huixtla.

Ejemplo del deterioro es el piso de cerámica de las instalaciones se ha desprendido, lo que puede causar resbalones y caídas, además afirmó que no funciona el sistema de aire acondicionado y los baños se encuentran en pésimas condiciones, lo que es lamentable al ser instalaciones de gran relevancia.

Equipo obsoleto

Señaló que además la máquina de rayos X y la banda transportadora no funcionan desde hace meses, lo cual no solo afecta la eficiencia del proceso de verificación, sino que también pone en riesgo la seguridad de los usuarios, quienes tienen que trasladar su equipaje en el piso en malas condiciones.

“La falta de mantenimiento en las instalaciones puede generar situaciones de riesgo que pueden derivar en accidentes y lesiones, es lamentable que a pesar de la importancia que tiene este lugar se encuentre en pésimas condiciones”, expresó.

Mencionó que se han registrado denuncias sobre el servicio ineficiente en la caseta aduanal de Cerro Gordo en donde los conductores de camiones que realizan actividades de traslado de mercancías y productos han reportado demoras y burocracia excesiva en el proceso de verificación.