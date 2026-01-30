Denuncian abandono en colonia de la ciudad

Habitantes del fraccionamiento Santo, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades municipales ante problemas de inseguridad, alumbrado público, vialidad y servicios básicos; situación que, aseguraron, pone en riesgo a familias, jóvenes y estudiantes de la zona.

Carlos Iván Hernández García, presidente del fraccionamiento, señaló que la principal preocupación de los habitantes es la inseguridad que se vive día con día, especialmente en áreas cercanas a una escuela de Música por donde transitan niños, adolescentes y jóvenes.

“Está muy oscuro y eso representa un peligro constante, no solo por posibles asaltos, sino también por accidentes viales”, expresó.

Agregó que en la zona no existen topes ni señalamientos, lo que ha derivado en múltiples accidentes, incluidos atropellamientos y percances con motociclistas.

A ello se suman luminarias fundidas, fugas de agua y árboles con ramas crecidas que obstruyen la visibilidad y generan riesgos adicionales para peatones y automovilistas.

Además, lamentó que pese a los reiterados llamados, el presidente municipal Ángel Torres no ha acudido al fraccionamiento ni respondido de manera directa a las solicitudes vecinales.

Incluso, relató que durante una reciente audiencia pública acudieron desde temprana hora y permanecieron gran parte del día sin ser atendidos.

Sin respuestas

“Hemos alzado la voz, hemos buscado contacto por redes sociales, pero no hemos tenido una respuesta clara”, afirmó.

Otro de los problemas expuestos es la falta de mantenimiento de árboles en predios particulares, cuyos propietarios, según los vecinos, no han permitido la poda, lo que ha generado conflictos y situaciones de riesgo en la vía pública.

Ante este panorama, los habitantes aseguraron haberse organizado y dialogado con representantes comunitarios, sin obtener hasta ahora soluciones concretas.

Finalmente, el presidente del fraccionamiento hizo un llamado directo a las autoridades municipales para que visiten la zona y atiendan las necesidades más urgentes, entre ellas pavimentación, rehabilitación de luminarias, poda de árboles, mayor seguridad y patrullajes constantes.