Denuncian abandono en recolección de basura

La falta de atención y servicios en Metapa de Domínguez, ha provocado inconformidad en la población; sin embargo, ante la falta de respuesta a las gestiones, las manifestaciones se dan a través de redes sociales, haciendo burla de la administración que preside Luis Salgado Cervantes.

Agregaron que un ejemplo de la mala administración es el abandono en materia de recolección de basura y el “tiradero a cielo abierto”, a lo que se suman las letras en mal estado que están en la entrada del pueblo frente al Cobach.

Reiteran que “lo mejor que sabe hacer el alcalde es circo y festejos con dinero del pueblo, en redes sociales se hizo viral una foto del nuevo camión de basura sin utilizarse, es el mismo que fue anunciado en marzo de este año como una gran adquisición y en el que Salgado Cervantes señalaba que después de 16 años, Metapa contaría con un camión recolector de basura nuevo”.

Al paso del tiempo, el camión permanece estacionado sin que se le dé el uso y el problema de recolección de desechos sigue presente.

Se trata de una unidad hecha en China, Camión Compactador de Basura Dongfeng Captain 4X2, con un precio US$ 4.199,00.

“Metapa es uno de los municipios que tiene muchas carencias como la seguridad, a la fecha no hay un solo policía municipal capacitado y calificado”, afirman los denunciantes.