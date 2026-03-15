Denuncian abuso de autoridad de un juez

La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas denunció que “la compañera”, Cira Claudia Cruz Díaz, fue víctima de “actos de violencia institucional y abuso de autoridad por parte del juez de control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas”.

En un comunicado agregó que los hechos sucedieron el pasado 10 de marzo, durante la audiencia inicial en la que se encuentra en carácter de víctima del delito de violencia familiar y despojo.

Manifestó que “nos pronunciamos indignadas y repudiamos el actuar del juez de control de San Cristóbal de Las Casas, quien no solo vulneró los derechos humanos de forma deliberada, sino que también violó los principios que rigen el proceso penal acusatorio, olvidando que su deber como servidor público es conducirse como tercero imparcial, garante de los derechos procesales de las partes en condiciones de igualdad, robusteciendo el estigma de que ‘la justicia no existe debido’, debido a la desconfianza en las instituciones públicas por los altos índices de impunidad, desigualdad y corrupción”.

Postura

La agrupación señaló que “todas las víctimas tenemos derecho a elegir a nuestra persona asesora jurídica de confianza en cualquier etapa del procedimiento, y esto debe ser garantizado por el órgano jurisdiccional”.

La Red solicitó la intervención urgente del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, porque es urgente poner un alto a tantos abusos de autoridad.

Concluyó: “Por nuestra compañera y por todas las personas, principalmente de la región Altos Tsotsil-Tseltal, que pertenecen a este Distrito Judicial y desconocen sus derechos procesales”.