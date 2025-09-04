Denuncian abusos de ambulantes

El incremento desmedido de vendedores de artículos patrios en banquetas de la calle Matamoros e Independencia, se han convertido en un obstáculo para que personas de todas las edades transiten libremente por las calles.

Los habitantes en voz de Mario Herrera Dorantes, afirmaron que nadie está en contra de que vengan a la ciudad de Tonalá a ofertar sus artículos; sin embargo, no están de acuerdo en que estos, de manera abusiva, se pongan a vender en plena banqueta, obstruyendo el paso y obligando a las personas a bajar a la calle.

Por tal motivo, pidieron a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y no permitan estos atropellos.

Indicaron que quienes más se exponen a sufrir algún accidente son las personas de la tercera edad, quienes al bajarse a la calle pueden ser atropellados por algún vehículo o bien por algún motociclista.

Por lo que pidieron que estos sean ordenados e instalados en un lugar donde no representen un problema para nadie, pues así como llegaron sin pedir permiso a ninguna autoridad también están cayendo en un delito de invasión de banquetas.