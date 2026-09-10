Denuncian abusos de corralones y grúas

Un considerable porcentaje de automovilistas cuyas unidades son remolcadas por grúas a los corralones prefieren abandonarlos por cobros impagables que pueden superar los 20 mil pesos. Los propietarios de estas empresas, quienes deberían dar un servicio de resguardo, cometen estos abusos ante la falta de regulación y vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.

Cualquier automovilista que tiene un percance y cuya unidad es remolcada, tiene que enfrentar un calvario con los propietarios de grúas y corralones porque empiezan los abusos por cobros excesivos de arrastre, maniobras y piso e incluso el desvalijamiento paulatino de sus vehículos, además del cobro por la estancia.

En entrevista, el abogado litigante Manuel Márquez expuso que es un viacrucis que enfrentan automovilistas en Chiapas, luego de que se han multiplicado las denuncias contra corralones y grúas particulares que cobran hasta 20 mil pesos por liberar una unidad. Además de los daños materiales y el proceso legal que significan un golpe económico, las grúas y sobre todo los corralones empiezan con un conteo de cuotas diarias; se acumulan durante los días que el vehículo permanece encerrado y la suma se vuelve impagable para muchas familias, que al final optan por abandonar su patrimonio.

Robos

Señaló que a ello se suma el robo de autopartes sin control alguno, "todos los robos hormiga que le van quitando a sus vehículos poco a poco, y como no hay un inventario formal donde el dueño firme que en efecto llevaba cuatro llantas, volante, llave de cruz, refacciones. Si levantas el cofre, le quitan la pila, cualquier tubo o algo".