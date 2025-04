Denuncian abusos de policías municipales

El presidente de la mesa directiva de la colonia Primero de Enero de San Cristóbal de Las Casas, Jacinto Vázquez, denunció que policías municipales detuvieron “injustificadamente” a una de sus hijas, a un hijo y a una de sus hermanas, por cuya liberación le cobraron una multa global superior a los 12 mil pesos.

Agregó que, además, los agentes “se quedaron con un teléfono celular de uno de mis hijos y golpearon a los tres como si fueran delincuentes”.

En entrevista explicó que los hechos sucedieron la noche del pasado martes en las instalaciones de la Feria de la Primavera y de la Paz que comenzó el domingo.

“Mi hija tiene 24 años, mi hijo 18 y mi hermana 25. Los tres se fueron juntos a disfrutar de la feria. Les dije que yo iría por ellos. A la una de la madrugada del miércoles me hablaron para que fuera por ellos. Ya iba yo cuando me hablaron para decirme que los estaban llevando los policías”, añadió.

Manifestó que sus hijos le comentaron que los agentes “empezaron a desalojar las instalaciones de la feria y que cuando ellos protestaron y les dijeron que iban a comprar unas papas, pero al igual que a otras personas empezaron a empujarlos, al tiempo que una mujer policía corpulenta, de lentes, agarró a mi hijo, lo esposó y lo subió a la patrulla”.

Vázquez manifestó que posteriormente fueron llevados a la base de la policía municipal, a donde él se trasladó y encontró a sus hijos y a su hermana.

“Pregunté que de cuánto era la multa y me dijeron que eran 4 mil 74 pesos por cada uno. No me dejaron pasar a hablar con ellos para que me contaran qué había pasado, por lo que fui a conseguir el dinero y pagué”, expresó.

Señaló que una vez que fueron liberados, “me di cuenta de que estaban golpeados y que el teléfono celular con el que estaba grabando mi hijo ya no se lo devolvieron. Los policías dicen que ellos no lo tomaron, pero mis hijos y mi hermana vieron que ellos se lo quedaron”.