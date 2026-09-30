Denuncian abusos en mercado tradicional

Integrantes de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, de Ocosingo, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI), pidieron la intervención de las autoridades de los tres niveles para frenar la “fabricación de delitos, despojos y abusos” en contra de sus agremiados.

En un comunicado dijeron que Enrique López Entzin, uno de sus integrantes, recibió el 2 de septiembre “una notificación por parte del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ocosingo, sobre una demanda civil promovida por Silvia Reyes Sánchez, presidenta de la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez”.

“El compañero Enrique López Sántiz está siendo perjudicado con la fabricación de un delito y que hemos denunciado en las anteriores denuncias públicas y conferencias de prensa”, agregaron.

Señalaron que “esta denuncia pública es porque siguen los hostigamientos, intimidaciones, amenazas, fabricación de delitos, violaciones de nuestros derechos humanos y laborales, hacia nuestros compañeros y compañeras locatarias y locatarios afectados, integrantes del CNI Samir Flores Soberanes Zona 10 Patria Nueva”.

Llamado

“Por esto denunciamos la responsabilidad del titular ejecutivo federal, estatal y municipal, así como de instituciones en materia de justicia en la grave situación que en este momento enfrentamos sobre las omisiones de autoridad, inacción, complicidad de las autoridades y actuaciones de la Mesa Directiva de la Coalición del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez”, manifestaron.

Exigieron “atención, seguimiento y un alto de las agresiones que realiza la mesa directiva de la Coalición del Mercado Tradicional en contra de nuestro grupo del CNI y un alto al despojo que estamos sufriendo”.