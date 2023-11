Denuncian acoso de director de secundaria

La madre asegura que la menor presenta etapas de angustia por la situación. José Ortega / CP

Con desesperación, una madre de familia expuso que su hija está siendo víctima de acoso por parte del director de la Escuela Secundaria Técnica Número 156 de la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la madre todo comenzó cuando se dio cuenta de que la menor era víctima de agresión por parte de uno de sus compañeros, por lo que decidió promover una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como resultado de lo anterior, la situación con el acusado de la agresión se logró resolver, pero en respuesta, el director de nombre Fernando “N” comenzó a actuar de manera agresiva con la estudiante.

Ahora bien, la menor de edad, quien es víctima, expuso que hace un par de semanas hizo uso del teléfono celular para una urgencia, lo cual provocó la ira del directivo; si bien es cierto su uso está prohibido, lo utilizó para una situación de urgencia, sin embargo, el director se portó de manera grosera, gritándole y exhibiéndola frente a sus compañeros.

“Llegó a mi salón a gritonearme y que cómo me atrevía a usar el teléfono celular y mencionó a mi madre que por qué ando haciendo eso, y si hubo un problema de bullying escolar, qué por qué ando incumpliendo las reglas; también le gritó a una compañera en una forma que casi todos mis compañeros escucharon, incluso regañó a mi maestra, porque me dio permiso de hacer una llamada si me sentía muy mal”.

Agregó que el director ha comenzado a preguntar a sus compañeros sobre temas personales, sobre si tiene alguna relación sentimental con alguno de ellos y a indagar sobre lo que hacen.

Refirió que el pasado miércoles primero de noviembre se encontraba en medio de una actividad del Día de Muertos. “Estaba con mi compañero sentados hasta el frente y le habíamos pedido permiso al asesor, este nos dio permiso para sentarnos y comer juntos; no estábamos haciendo nada malo, estábamos comiendo y el director llegó, me gritoneó: ‘¿Qué estaba haciendo? Eso era un abuso’, y otras compañeras que estaban atrás le dijeron que era un noviazgo; se acercó más a mí, me dijo que me separara de donde estaba sentada, pero como no le hice caso, y me dijo que qué esperaba para que me parara y sentara en otro lado”.

Sobre estos hechos, la madre de la menor refiere que ha decidido acudir ante la FGE para promover una denuncia contra el director y cese en su actuar en contra de la estudiante.