Denuncian acoso sexual frente a una menor

Una madre de familia denunció públicamente un presunto caso de acoso sexual ocurrido mientras caminaba con su hija menor de nueve años sobre la calzada Manuel Velasco Suárez, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con la denuncia difundida por la mujer, un hombre que se encontraba al interior de un domicilio habría abierto una ventana cuando ambas pasaban por el lugar y, presuntamente, se bajó el short para realizar una conducta de carácter sexual frente a la menor.

Pide seguimiento

Ante lo ocurrido, la madre manifestó su indignación y preocupación por la exposición de su hija a este tipo de comportamiento, por lo que decidió hacer pública la denuncia y solicitar que las autoridades correspondientes atiendan e investiguen el caso.

Asimismo, hizo un llamado a las familias que transitan por esta zona para que extremen precauciones.