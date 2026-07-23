Denuncian actos de provocación, destrozos y amenazas

A través de un comunicado, la comunidad indígena tsotsil de bienes comunales, Casa del Pueblo, de Venustiano Carranza, denunció que, durante el mes de julio, la Alianza San Bartolomé de Los Llanos ha realizado actos de provocación, entre los que se encuentran destrozos y amenazas de muerte.

Pese a estos hechos, y después de mantener una reunión con funcionarios de gobierno el 7 de mayo de este año, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Casa del Pueblo manifestó su disposición al diálogo y a la negociación de acciones políticas para llegar a una solución “justa y definitiva en el tema agrario”.

En el documento, la Casa del Pueblo indicó que el pasado 11 de julio la Alianza San Bartolomé realizó destrozos de más de cinco mil metros cuadrados de alambrado en potreros de los compañeros de su organización.

Además, el 20 de este mismo mes algunos integrantes sufrieron intimidaciones y amenazas de muerte, así como la quema de potreros en el predio denominado Calzada Jech-jobel.

Reiteraron que, después de una reunión con autoridades gubernamentales, donde se comprometieron a aplicar el estado de derechos para quien o quienes provoquen e inciten a la violencia para desestabilizar la tranquilidad y la paz social, la OCEZ Casa del Pueblo se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo.