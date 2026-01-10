Denuncian acumulación de basura en San José Terán

La acumulación de desechos en calles de la colonia San José Terán, donde incluso fue hallado un perro sin vida entre la basura, ha generado preocupación por riesgos sanitarios.

Vecinos denunciaron el abandono del servicio desde hace varios días e hicieron un llamado para que la autoridad correspondiente intervenga.

En el lugar se observan montones de desechos sólidos acumulados sobre la vía pública, los cuales no han sido retirados pese a los reportes realizados por los habitantes.

Insalubridad

La situación se tornó más grave cuando, entre la basura, fue localizado el cuerpo sin vida de un perro, hecho que incrementó la preocupación por las condiciones de insalubridad y el impacto en la salud pública.

De acuerdo con testimonios recabados, los vecinos han intentado comunicarse en repetidas ocasiones a los números de atención municipal para solicitar el retiro de los residuos; sin embargo, aseguran que no han obtenido respuesta ni seguimiento por parte de las autoridades municipales.

La acumulación prolongada de basura ha generado malos olores, proliferación de insectos y fauna nociva, además de la posible formación de focos de infección, lo que representa un riesgo sanitario para quienes habitan y transitan por la zona.

“La situación afecta directamente a niños, adultos mayores y personas con padecimientos de salud, que están expuestos a enfermedades derivadas de estas condiciones”, señaló uno de los habitantes afectados.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado sobre acciones concretas para restablecer el servicio de recolección en este punto de la colonia, por lo que los desechos continúan acumulándose en la vía pública.

Piden pronta solución

La prestación del servicio de limpia es una responsabilidad directa del Ayuntamiento, por lo que los habitantes de San José Terán reiteraron su llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente la problemática y eviten que las condiciones sanitarias sigan deteriorándose.