Denuncian afectaciones por obra pública

Vecinos de la calle Mar Caribe, de la colonia Sector Salud en San Cristóbal de Las Casas, denunciaron la extracción “con dolo” de una serie de árboles en el proceso de rehabilitación de la avenida, así como la afectación a una tubería de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), que ha provocado el desperdicio de agua.

Habitantes denunciaron que los árboles arrancados, entre los que se encontraban algunos de aguacate, tenían más de 30 años de vida. Lamentaron que no se tomara en cuenta la voz de los vecinos durante estas acciones.

Reparación

Señalaron que es responsabilidad de la empresa a cargo reparar el daño plantando nuevo árboles, así como rehabilitar la tubería de Sapam por donde se están desperdiciando grandes cantidades de agua.

Indicaron que la empresa es la misma que realizó obras en la calle Mar Atlántico, la cual también quedó con defectos. El presupuesto de la actual rehabilitación, dijeron los vecinos, asciende a los tres millones y medio de pesos.

Cabe mencionar que hace más de un mes, habitantes de Mar Atlántico, durante una manifestación en la presidencia de San Cristóbal, expusieron que la empresa que estuvo a cargo de su obra era propiedad del hermano de la edil, Fabiola Ricci, Martín Ricci.