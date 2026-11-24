El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el allanamiento del domicilio de la defensora Areli Nava, integrante de su equipo de trabajo.

En una “acción urgente”, explicó que los hechos sucedieron durante la madrugada del 21 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas. “Al regresar a su vivienda, la defensora encontró diversas evidencias de que una, o varias personas, habían ingresado sin su autorización a su inmueble: luces encendidas, daños en el mobiliario y alteraciones en distintos espacios de la casa”, agregó.

Intimidación

Dijo que “aunque no se reportó la sustracción de objetos, los hechos constituyen una grave afectación a su seguridad e integridad personal, así como a su vida privada y generan un clima de intimidación e incertidumbre”.

Señaló que “tras presentar la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Altos (Registro de Atención No. 0957-078-0305-2026), hasta la fecha no se han realizado diligencias de investigación ni peritajes encaminados a esclarecer lo sucedido”.

Añadió que “las intervenciones realizadas ante distintas instancias estatales no han derivado en la implementación de medidas efectivas de protección para la defensora”.

Reincidencia

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que “este hecho no puede entenderse de manera aislada”, pues “se trata del tercer allanamiento contra integrantes del Frayba”, incluida su directora Dora Roblero, “en los últimos dos años, precedido por otros incidentes ocurridos en septiembre de 2024 y julio de 2025”.

La reiteración de “estas agresiones”, subrayó, “evidencia un patrón de hostigamiento e intimidación contra quienes realizamos labores de defensa de los derechos humanos en Chiapas”.

Luego de expresar su “profunda preocupación por el allanamiento del domicilio de nuestra compañera”, el Frayba exigió “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, así como la adopción de garantías efectivas de seguridad para la defensora Areli Nava”.