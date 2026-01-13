Denuncian alza de tarifas de CFE hasta en 800 %

Con un llamado al Gobierno Federal para atender las necesidades del campo con programas y proyectos, pero también con tarifas justas de servicios como el de la energía eléctrica, familias campesinas de 30 comunidades del municipio de Suchiate acusaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está enviando recibos de consumo que registran hasta el 800 por ciento de incremento, lo que califican como una situación injusta, ya que deben decidir entre pagar o atender las necesidades de sus hogares.

Freddy Barrios Jiménez, comisariado del ejido Miguel Alemán, afirmó que familias campesinas pasaron de pagar 200 pesos a mil 600 o 2 mil pesos, lo cual representa un duro golpe al bolsillo de la población.

Precisaron que las viviendas de la zona rural apenas cuentan con un foco para iluminación y electrodomésticos básicos, por lo que sus tarifas no deberían superar los 200 pesos; sin embargo, los montos se han incrementado de forma exagerada.

“Esta problemática afecta a las 38 comunidades del municipio, donde usuarios con consumo mínimo han recibido recibos que alcanzan hasta los dos mil pesos mensuales, una cifra inalcanzable para familias que dependen del campo”, abundó.

Acusó a la CFE de incumplir los acuerdos firmados en diversas mesas de trabajo, donde la paraestatal se comprometió a efectuar revisiones técnicas para corregir las anomalías en la facturación, pero las minutas no se han traducido en acciones concretas.

Indicó que debido a esta situación y la imposibilidad de cubrir los altos costos, numerosos usuarios han optado por él impago forzado o la resistencia civil.