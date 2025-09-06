Denuncian alza en robo de ganado

En los últimos días el robo de ganado se ha incrementado en el municipio de Arriaga, así lo dieron a conocer un grupo de agraviados liderados por Heberto Fernández Velázquez y Santiago Hernández Rodríguez, quienes expresaron que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno.

Los denunciantes dieron a conocer que la madrugada de este viernes al presentarse a sus respectivas parcelas en los ejidos Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas se llevaron la sorpresa que dos de sus vacas ya no estaban en sus parcelas y por más que las buscaron con los vecinos todos les dijeron que no sabían nada.

Los informantes dijeron que ya son varios ganaderos quienes han reportado la pérdida de alguna de sus vacas o becerras y hasta el momento nadie ha dado con el paradero de estas.

Señalaron los agraviados que cada una de sus reses tiene un valor de veinte mil pesos, por lo que pidieron a las autoridades policiacas intensificar la vigilancia, sobre todo por los caminos que llevan hacia los mencionados ejidos, con la finalidad de evitar este tipo de delitos, que al decir de los denunciantes, es una situación que preocupa enormemente a los ganaderos.