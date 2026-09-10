Denuncian amenazas contra supervisor escolar

Maestros de la zona escolar 007 denunciaron presuntas amenazas en contra del supervisor escolar Amado Gómez Díaz, en el municipio de Chanal.

Los denunciantes responsabilizaron a varios docentes de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad física, psicológica o emocional. A través de un documento de fecha 6 de septiembre, la delegación sindical D-I/17 denuncia que las presuntas amenazas han sido difundidas mediante audios que circulan en diversos grupos de WhatsApp y en las redes sociales.

Los denunciantes señalaron a los profesores Óscar Gómez, Elías López, Juan Carlos y Artemio Santiz, a quienes acusaron de realizar según refieren actos de intimidación y hostigamiento contra integrantes del sector educativo de la zona escolar.

Señalamientos

En el mismo documento mencionan al director de Educación Indígena, Marco Antonio Morales Vázquez, a quien los docentes acusan de su presunta complicidad con los señalados.

La delegación sostuvo que el pasado 4 de septiembre se llevó a cabo una reunión organizativa en la comunidad de Tsajal Nich, con la presencia del supervisor escolar, la cual aseguraron transcurrió sin incidentes.

De manera posterior, los maestros denunciaron la circulación de audios que presuntamente contienen amenazas contra Gómez Díaz, situación que genera preocupación entre padres de familia y autoridades educativas, aseguraron.