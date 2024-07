Denuncian anomalía en cuotas del CECyT

Padres de familia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, plantel 40, ubicado en la colonia Las Águilas de Tuxtla, expresaron su inconformidad por no haber “piso parejo” en el pago de las cuotas escolares.

Inconformidad

De acuerdo con los denunciantes, el fin de semana sostuvieron una junta general en donde se dio a conocer que habría una excepción en los pagos de las cuotas, dependiendo el grado de los alumnos.

“Queremos expresar que no estamos de acuerdo con que los padres de familia de primer semestre no paguen, mientras que los de tercero y cuarto sí. Según la directora, los de primer semestre no pagarán porque aún no reciben la beca Benito Juárez”, expresaron.

Los padres de familia consideran que esta situación es arbitraria, derivado de que no hubo una consulta previa sobre si estaban de acuerdo o no con esta medida.

Crisis

“El tema de la crisis económica es generalizado; entonces no debe haber preferencia entre unos alumnos y otros, porque estamos hablando que si unos reciben beca y otros no, existe favoritismo, pero con los que sí reciben es lo que no entendemos”, expresaron.

“Nosotros tampoco la recibimos cuando inscribimos a nuestros hijos y nos dijeron que teníamos que pagar, entonces esto no se vale, es una injusticia”, comentaron.

“Creo que todos los padres hacemos un esfuerzo para darles educación a nuestros hijos y debemos hacer el esfuerzo por pagar, ya que también hay padres que tienen dinero para sus vicios y no para hacer el pago de la escuela, además, nos están pidiendo 100 pesos para el mandil. Nuestra inconformidad es que los de nuevo ingreso no están pagando y queremos que paguen también, no es justo que ellos no lo hagan”, concluyeron.