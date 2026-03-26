Denuncian anomalías en Centro de Atención Infantil

Padres de familia de alumnos del Centro de Atención Infantil (CAI) Matza dos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron a la directora de este plantel por abuso de autoridad, afectando el desempeño del personal docente y la atención pedagógica de los alumnos.

“Tenemos que alzar la voz ante las graves irregularidades que se están suscitando dentro de la institución, mismas que vulneran el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas”, expresaron.

De acuerdo con los inconformes, se ha evidenciado una falta de liderazgo, imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones por parte de la directora, Laura Elvira de Fuentes Gris, así como un trato indigno hacia el grupo de nueve alumnos del segundo grado grupo B de preescolar y sus familias.

“De manera reiterada, hemos sido ignorados, sin recibir información clara ni oportuna, lo que demuestra una preocupante falta de interés por atender las problemáticas que afectan directamente a la comunidad escolar”, expresaron.

“Lo cual es totalmente inaceptable dentro de un entorno educativo y vulnera los derechos de participación y libre expresión de la comunidad”, indicaron.

Represalias

Los padres de familia externaron su preocupación porque, derivado de la inconformidad manifestada por algunos padres de familia, la directora ha tomado represalias, como otorgar prioridad o aceptar nuevos alumnos que cuentan con hermanos dentro del CAI, lo cual se percibe como una medida discrecional que incrementa el ambiente de desigualdad y tensión dentro de la comunidad escolar.

Lamentaron la existencia de trato preferencial hacia determinados padres de familia, cambio de la titularidad de docentes en los grupos, generando un ambiente de desigualdad y privilegios.

Por ello, consideran que este tipo de prácticas representan un claro conflicto de intereses, abuso de autoridad y falta de ética profesional, vulnerando los principios de equidad, legalidad y transparencia que deben regir en cualquier institución educativa.