Maricruz Velasco Nájera, representante de la Fundación Karla Velasco denunció intimidación, y posibles atentados en contra de personas que coadyuvan en la exigencia de justicia y reclasificación del delito a feminicidio contra su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, ocurrido el 4 de julio del 2018.

Maricruz ganó el amparo de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros resolvieron que si hay perspectiva de género en el caso de su hija; además detectaron muchas inconsistencias, por lo cual, los ministros, por unanimidad ordenaron se juzgue con perspectiva de género, a lo que la Fiscalía General del Estado calificó como homicidio doloso.

Ley

La clasificación debe ser delito de feminicidio pero en Chiapas no se ha aplicado la ley; al presunto feminicida, Marvin Eduardo Escobedo Figueroa se le sentenció a ocho años y luego a once, con la reclasificación, el feminicida podría alcanzar de 45 a 65 años de prisión.

Intimidación

“A raíz de todo esto, han pasado muchas cosas, me entero que mi abogada tuvo un accidente, y me quede indefensa; está en el proceso de que nos den otra abogada que nos va a acompañar el 2 de septiembre. La antropóloga que tuvo una entrevista con ella, ha sido intimidada para que no llegue a dar la resolución pericial”, dijo Maricruz a las afueras de palacio de gobierno.

Maricruz exigió al estado que les brinde seguridad a sus compañeras, familia y a su persona, para que lleguen bien a la audiencia que se llevará a cabo en septiembre, en el Amate.

“Yo no sé por qué no quieren permitir todo esto, mi hija fue violentada, asesinada brutalmente y por lo tanto sí es un feminicidio y voy a llegar hasta donde tenga que llegar, sabemos desde un inicio, la carpeta de mi hija fue muy viciada”, dijo.