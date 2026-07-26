Denuncian aumento de cantinas clandestinas

Establecimientos legalmente establecidos denunciaron el incremento de cantinas clandestinas en la llamada Ciudad de los Vientos, al señalar que esta situación está afectando seriamente sus ventas y representa un riesgo para la población.

Los afectados señalaron que, mientras ellos cumplen con los permisos y reglamentos correspondientes para operar, los negocios clandestinos han aumentado y realizan ventas sin ningún tipo de control o autorización, lo que les ha permitido captar un mayor número de clientes.

Indicaron que estos establecimientos venden bebidas alcohólicas al aire libre y sin apegarse a la normatividad vigente, situación que, además de representar una competencia desleal, puede poner en riesgo la integridad de las personas que acuden a esos lugares.

Sanciones

Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que realicen inspecciones y clausuren las cantinas que operan de manera irregular, además de aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplen la ley.

Los comerciantes expresaron su confianza en que las autoridades atiendan esta problemática y regrese el orden al municipio.