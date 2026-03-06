Denuncian bar en zona habitacional

Habitantes del fraccionamiento Santa Elena, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la operación de un bar-cantina que, aseguraron, funciona en plena zona habitacional, generando altos niveles de ruido que afectan la tranquilidad y el descanso de las familias del sector.

De acuerdo con los vecinos, el establecimiento denominado “Lacandona”, se ubica en la 23.ª Poniente, entre 5.ª y 6.ª Sur, número 683, y desde finales de septiembre de 2025 mantiene música a alto volumen durante toda la semana y hasta altas horas de la madrugada.

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado a la Secretaría de Salud (SSA) de Chiapas para que, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, realice inspecciones en el lugar y verifique si el establecimiento cumple con las normas en materia de ruido y funcionamiento.

Inmueble

Explicaron que el inmueble se encuentra en colindancia directa con viviendas familiares y a menos de 40 metros de instituciones educativas y clínicas, lo que, afirmaron, podría contravenir disposiciones relacionadas con el uso de suelo y la operación de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

El caso fue formalizado mediante un documento entregado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 29 de diciembre de 2025, en el que los vecinos manifestaron su inconformidad y solicitaron la revisión del permiso de operación del negocio.

En el escrito, los colonos también citaron el artículo 4.º de la Constitución mexicana, el cual reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, así como reglamentos municipales que obligan a los establecimientos mercantiles a evitar ruidos o vibraciones que afecten a terceros.

Postura

“Lo único que pedimos es poder descansar en nuestros hogares. No estamos en contra del comercio, pero sí de que se instale un centro nocturno en medio de una zona habitacional”, expresaron.