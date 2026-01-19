Denuncian basurero en playa de Paredón

En la pesquería de Paredón personas irresponsables han tomado la orilla de la playa como basurero, lo que ha generado una mala imagen del lugar; los vecinos solicitaron la intervención del agente municipal Humberto Hernández.

Buscan que sancionen de manera severa a las personas que realizan estas acciones, ya que representa un daño al medio ambiente, contaminación y afectación a la fauna marina.

Los vecinos reiteraron que la acumulación de basura se debe a la falta de educación ambiental, ya que esto se ha convertido en una mala costumbre notoria en el lugar.

Por esa misma razón, los informantes esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y sancionen a cualquier persona que se sorprenda dejando basura en el lugar, ya que de no atenderse a tiempo, podría generar un problema grave en el futuro.