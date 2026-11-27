El Ayuntamiento de San Cristóbal habría entorpecido la peregrinación convocada por el área de mujeres de la Diócesis de la ciudad, misma que reunió a cerca de mil féminas y que exigió un alto a las violencia en su contra, así lo denunció Belisario Magno, parte del equipo que acompañó al contingente.

En entrevista, relató que cuando el grupo de mujeres, que salió desde el crucero San Pablo, llegó al centro de la ciudad y encontraron que “desafortunadamente el Gobierno Municipal había puesto una serie de vallas” que evitaban el tránsito de las creyentes.

Sin confrontar

Ante esta situación, las integrantes de la marcha se acercaron a hablar con las autoridades, a quienes les explicaron que la intención del acto no era confrontar, por lo que se movieron las vallas, permitiéndoles el paso.

Belisario Magno lamentó los hechos, agregando que, pasando el contingente, las vallas fueron removidas por completo, lo que señala evidencia que el acto fue hecho con premeditación.

Consideró el hecho como triste, indicando que “cada uno de la sociedad está intentando poner su granito de arena, y lejos de ayudar, las autoridades entorpecen”.