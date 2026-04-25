Denuncian brecheo ilegal en tierras comunales

La comunidad indígena tsotsil de bienes comunales de Venustiano Carranza denunció, a través de un comunicado, al grupo paramilitar autodenominado Asbal, el cual es encabezado por el paraje Paraíso del Grijalva, por realizar destrozos en los trabajaderos de “nuestras tierras comunales, mediante el brecheo ilegal, que pretenden realizar los días 24 y 25 ” de este mes.

Señalaron que este tipo de acciones tienen la intención de que comuneros caigan en la provocación y actos de confrontación, todo esto bajo el amparo de autoridades, dijeron.

Asamblea general

La organización detalló que derivado de esta situación, y después de haber enviado distintos oficios a instancias gubernamentales que tienen la competencia de “resolver esta problemática agraria”, tomaron la decisión en una asamblea general de realizar un bloqueo total de vías carreteras.

En su comunicado se posicionaron en contra de la división de las tierras comunales, al mismo tiempo que piden la desarticulación de los campamentos instalados en el predio denominado “Tierra blanca”, ubicado en el “Poblado nuevo” y en la entrada del paraje Paraíso del Grijalva.