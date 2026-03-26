Denuncian carencia de legitimidad en pleno sindical

Durante el tercer pleno de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), un grupo de maestros se manifestó para cuestionar la validez del encuentro, los inconformes señalaron que el proceso excluyó a diversas delegaciones y buscaba avalar cuentas sin el respaldo de la base trabajadora.

El secretario de organización seccional, Mario Roldán, quién encabezó al grupo de inconformes, explicó que el pleno fue convocado por el sindicato nacional, pero consideró que carece de legitimidad al no incluir a decenas de representaciones ni a integrantes del comité ejecutivo en calidad de auxiliares o suplentes.

“Nosotros representamos a miles de compañeros”, afirmó.

El líder magisterial indicó que la figura del pleno está contemplada para que el comité rinda informes de trabajo y financieros, pero en esta ocasión, dijo, se pretendía aprobar cuentas sin el consentimiento real de los agremiados.

Cuestionó además la presencia de maestros que, según mencionó, carecen de nombramiento de base y habrían sido convocados para simular respaldo a la dirigencia.

Ante versiones que atribuían actos violentos a los inconformes, Roldán negó cualquier agresión y sostuvo que la protesta se mantiene de forma pacífica. Reveló que algunos docentes, incluidos jubilados, han sido denunciados ante la fiscalía por dirigentes sindicales al exigir cuentas sobre el manejo de recursos.

El secretario de organización seccional llamó a los agremiados a cuestionar a sus delegados sobre temas como la reforma a la ley del Isstech y la carga administrativa, al mismo tiempo pidió a las autoridades estatales no intervenir en los conflictos internos del sindicato.