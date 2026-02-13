Denuncian choferes saturación de rutas

Choferes exigieron a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) frenar el otorgamiento de mas concesiones.

Y es que dijeron que solamente en la ruta Emiliano Zapata, de ocho unidades que otorgaban el servicio, han ingresado otras diez, aunque afirman que algunas de ellas carecen de los permisos oficiales.

Por ese motivo, realizaron un paro el pasado jueves en las inmediaciones de la escuela de enfermería en el fraccionamiento El Jardín, al sur de la ciudad, para pedir la intervención de la dependencia estatal.

Inconformidades

Manuel Espinosa, uno de los conductores, criticó que se estén autorizando más unidades en las diferentes rutas sin haber realizado un estudio de factibilidad, ya que con la saturación, los afectados son ellos.

Señalan que “debido a eso, no se puede cubrir las cuotas que exigen los dueños de las concesiones por el turno y si siguen metiendo más unidades, las cosas serán aún peores”.

Insistieron en pedir la intervención incluso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que se suspenda la entrega de nuevas concesiones y se le dé una solución ante la problemática.