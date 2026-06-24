Denuncian cierre de iglesia por orden de cura

Católicos de la colonia Ciudad Real, en San Cristóbal de Las Casas, piden la intervención del obispo Rodrigo Aguilar Martínez para que evite el cierre de la ermita de la citada demarcación, como presuntamente pretende el sacerdote Eduardo José García Ruiz, párroco de la iglesia de Fátima y encargado de la ermita.

Denunciaron que el clérigo realizó cambios en la mesa directiva encargada de organizar las festividades religiosas, además de cerrar las puertas del recinto, situación que ha generado molestia entre los habitantes de la colonia ya que las puertas permanecían abiertas a la feligresía.

Fátima Monserrat Guillén Martínez, vocera de los colonos, señaló que la comunidad considera que la mesa directiva que ha estado al frente de las actividades religiosas durante más de tres décadas ha desempeñado sus funciones de manera transparente, por lo que rechazan los cambios realizados sin consulta previa.

Los habitantes también expresaron su preocupación porque la nueva directiva ha limitado algunos servicios relacionados con la organización de misas, rezos, celebraciones patronales y otras ceremonias religiosas.