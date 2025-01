Denuncian circulación de billetes falsos

Locatarios del mercado público Manuel Larrainzar denunciaron que en los últimos días han sido estafados con billetes falsos, lo que representa un fuerte golpe a su economía, así afirmaron los propios comerciantes encabezados por Gisela de la Cruz Jiménez.

Los afectados afirmaron que hasta el momento no se tiene identificado a quien o quienes estén realizando estas estafas; sin embargo, ya son varios los locatarios que han manifestado haber sido víctimas de estos, con billetes de nominaciones que van desde 50 hasta 500 pesos.

Dijeron que con la llegada de estafadores, los tienen a todos con preocupación e incertidumbre porque no saben en qué momento van a recibir un billete falso, ya que no solo se trata del cambio que dan por estos billetes, si no también por la pérdida de la mercancía que los malhechores se llevan.

Por tal motivo, piden a las autoridades que se realicen operativos policiacos de vigilancia en el centro de abastos con la finalidad de detener a las personas que llegan a comprar con billetes falsos, a fin de que los locatarios puedan realizar sus actividades con normalidad.