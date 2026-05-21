Denuncian ciudadanos daño a humedales

Ecologistas de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron un presunto daño ambiental en los humedales de montaña María Eugenia y La Kisst, ubicados en la zona Sur de la ciudad.

Reportaron que sujetos desconocidos fueron sorprendidos rellenando la zona con material pétreo, pese a tratarse de un área natural protegida por el Gobierno Federal.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar San Cristóbal, a la altura del kilómetro 6.5, del Sur de la ciudad, donde ciudadanos alertaron sobre movimientos de tierra dentro del ecosistema considerado fundamental para el equilibrio ambiental de la región.

Ante la denuncia ciudadana, personal del área de Ecología Municipal informó que acudió al sitio para atender el reporte y verificar las posibles afectaciones ambientales en coordinación con personal de Verificación y Jurídica.

Autoridades municipales señalaron que las inspecciones fueron realizadas junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que el área afectada forma parte de los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, considerados espacios ecológicos de gran importancia para San Cristóbal de Las Casas.

Señalaron que iniciarán el procedimiento administrativo y judicial correspondiente por posibles daños ambientales, reiterando el compromiso de proteger y conservar estos humedales ante las constantes denuncias de invasión y deterioro ecológico.