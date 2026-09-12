Denuncian cobro de piso en el penal

Cobros superiores a los 70 mil pesos presuntamente son realizados por personas que controlan el interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 3 en Tapachula, a personas que son ingresadas para evitar “talacha” y contar con protección.

Así lo denunciaron familiares de internos y el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, quienes realizaron una manifestación a las afueras del penal, en la que pidieron una investigación y el traslado de diversos reos a centros penitenciarios federales por su “alta peligrosidad”.

El cobro de lo que denominan “talacha” también incluyen espacios para dormir, acceder a actividades básicas y no ser molestados por el resto de los internos.

Nuevo ingreso

Esa situación se presenta básicamente en personas de nuevo ingreso, a quienes les dan un plazo de 72 horas para que consigan el dinero para pagar, caso contrario reciben amenazas.

Por ese motivo, García Villagrán pidió que se realice una investigación a fondo y se garantice la integridad de los internos, de sus familiares y se sancione a los responsables.