Denuncian cobro indirecto por uso de sanitarios

Familiares de pacientes internados en el Hospital General No. 2 “5 de Mayo” del IMSS denunciaron restricciones para usar los sanitarios del nosocomio, lo que los obliga a pagar por baños particulares afuera del hospital, pese a permanecer por semanas o meses acompañando a sus seres queridos.

Destacaron que el acceso a servicios básicos se ha convertido en una carga económica para las familias de pacientes hospitalizados.

De acuerdo con testimonios, personal administrativo del hospital niega el acceso a los baños a personas que esperan información o acompañan a pacientes internados en diversas áreas médicas, obligándolos a permanecer en el exterior del nosocomio sin condiciones mínimas de estancia.

Condiciones

Los afectados señalaron que muchos de ellos provienen de municipios lejanos y se ven forzados a permanecer durante semanas e incluso meses fuera del hospital, a la espera de la evolución médica de sus familiares, sin contar con espacios adecuados para cubrir necesidades básicas como el uso de sanitarios.

Ante esta situación, indicaron que frente al hospital operan sanitarios particulares que cobran hasta 10 pesos por cada uso, gasto que se vuelve recurrente a lo largo del día y la noche, incluso en condiciones climáticas adversas y durante la madrugada, lo que representa un desembolso constante para familias de escasos recursos.

Los familiares calificaron esta práctica como un trato inhumano, al considerar que el acompañamiento a un paciente hospitalizado implica ya una carga emocional y económica considerable, por lo que exigieron al IMSS garantizar el acceso gratuito a servicios básicos dentro de sus instalaciones.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades del Seguro Social para que revisen estas restricciones y establezcan medidas que permitan una atención digna e integral no solo para los pacientes, sino también para quienes los acompañan durante su proceso de atención médica.