Denuncian cobros altos en balneario Piedra Cuachi

Visitantes del balneario natural río Piedra Cuachi, ubicado en el municipio de Chicoasén, denunciaron cobros excesivos y malas prácticas por parte de restauranteros y palaperos de la zona durante la recién concluida temporada de Semana Santa.

De acuerdo con la queja, los abusos comenzaban desde el momento de llegar al lugar, ya que se cobraban $150 pesos únicamente por el estacionamiento.

Familias completas reportaron que los precios de alimentos y bebidas eran “demasiado caros”, por lo que muchas decidieron no entrar y mucho menos consumir.

La indignación creció al conocer que el costo de una mojarra oscilaba entre 300 y hasta 500 pesos, y que una familia podía llegar a gastar aproximadamente dos mil pesos por persona en un solo día

Los visitantes también denunciaron que el balneario se encontraba “demasiado lleno” y que los prestadores de servicios aprovechaban la alta demanda para inflar los precios sin control alguno

Las denuncias ocurren en un momento clave para la entidad, que apenas se está recuperando en el sector turístico.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Chiapas, el estado cerró 2025 con una ocupación superior al 85 % y una derrama económica que supera los 28 mil millones de pesos. Destinos como San Cristóbal de Las Casas y Palenque alcanzaron hasta un 95 % de afluencia.

Aunque la Semana Santa ya concluyó, los paseantes afectados hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que implementen operativos de vigilancia y regulación de precios en el río Piedra Cuachi de cara a las próximas temporadas vacacionales.

La exigencia ciudadana es clara: que no vuelvan a repetirse estos abusos en uno de los balnearios naturales más concurridos de la región.