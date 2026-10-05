Denuncian comerciantes aumentos en recibos de luz

A pesar de contar con los mismos equipos y tener un consumo similar a meses pasados, comerciantes del centro de Tapachula denunciaron que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaron con cobros extraordinarios este mes, en algunos casos del doble o triple de lo que consideran regular, lo que afecta severamente las utilidades de los comercios.

Acusan que persiste un mal servicio, recordando los daños que ocasionan los apagones y variaciones de voltaje con constantes altas y bajas.

El pago de la energía eléctrica se ha convertido en uno de los mayores requerimientos para los empresarios y comerciantes, “es tan asfixiante, que incluso se considera por arriba de la renta de los locales en el centro histórico de Tapachula”, señaló en entrevista Aníbal Enrique Núñez, secretario de la organización de Comerciantes Procentro Tapachula.

Problemática

Expuso que un solo recibo bimestral puede llevarse “más de la mitad de la ganancia de un comercio establecido”, lo que pone en riesgo su permanencia y alienta el crecimiento del comercio informal.

“Los elevados cobros por el servicio de energía eléctrica representan una fuerte presión para el sector empresarial, se ha convertido en uno de los principales gastos para los establecimientos”, denunció.

El representante empresarial explicó que la tarifa comercial en la frontera Sur es insostenible, porque a los cobros se suman impuestos, pago de nómina, agua y renta, dejando a los negocios sin margen de utilidad.

Cuestionan calidad

Además del costo, cuestionó la calidad del suministro eléctrico en todo el Soconusco, ya que los apagones son constantes, incluso con lluvias de baja intensidad, y cada corte deja pérdidas directas.

“Cuando se va la luz no podemos cobrar con terminal, los clientes no pueden pagar con tarjeta y perdemos ventas”, apuntó.

Núñez Mejía exigió a la CFE una revisión urgente de las tarifas comerciales para esta región y la modernización de la red eléctrica, porque calificó como injusto “pagar recibos excesivos por un servicio deficiente que afecta la competitividad”.

Alertó que el golpe no es solo para los empresarios, sino para toda la población, pues las familias tapachultecas cada bimestre deben destinar una mayor parte de su salario solo para mantener la luz en sus hogares.