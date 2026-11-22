Comerciantes ambulantes y locatarios del mercado público denunciaron que han comenzado a ser víctimas de personas que se hacen pasar por clientes para realizar compras y pagar con billetes falsos, principalmente de 500 pesos, situación que está afectando su economía.

Los afectados en voz de Jessica Ortiz Medina señalaron que estos individuos acuden bien vestidos y se comportan como cualquier otro comprador, por lo que resulta difícil identificarlos. Sin embargo, al momento de recibir el dinero y posteriormente revisarlo, se percatan de que los billetes son falsos.

Exigen mayor vigilancia

Ante esta situación, solicitaron a las corporaciones policiacas implementar operativos de vigilancia, tanto en el interior, como en los alrededores del mercado, con la finalidad de detectar y detener a quienes están cometiendo estos ilícitos.

Asimismo, hicieron un llamado a sus compañeros comerciantes para que adquieran detectores de billetes falsos y revisen cuidadosamente el dinero antes de entregar el cambio, a fin de evitar seguir siendo víctimas de estos engaños.

Finalmente, señalaron que hasta el momento no han logrado identificar a los responsables, por lo que pidieron mantenerse alerta y tomar precauciones ante la presencia de personas que utilizan esta modalidad para perjudicar a los negociantes.